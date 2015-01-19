Оприлюднено проект бюджету Києва на 2015 рік

Цей проект буде винесений на обговорення і голосування депутатів Київради, повідомили в управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації КМДА.

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Згідно з проектом, доходи бюджету Києва на 2015 рік визначені в сумі 22 159 112,0 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Києва 20 697 814,8 тис. грн, доходи спеціального фонду бюджету міста Києва 1 461 297,2 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку 665 000,0 тис. грн.

Видатки бюджету міста Києва визначені в сумі 20 245 359,0 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Києва 17 418 545,4 тис. грн, витрати спеціального фонду бюджету міста - 2 826 813,6 тис. грн.