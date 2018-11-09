У КМДА підрахували, скільки кияни економлять на опаленні через програму «70/30»

Завдяки програмі КМДА з енергоефективних заходів, кияни економлять на опаленні 60% коштів.

У Києві завдяки програмі співфінансування енергоефективних заходів «70/30%» мешканці одного із житлових будинків змогли зекономити близько 60% коштів на оплаті опалення (понад 360 тис. грн) за один опалювальний сезон. Замість 31,5 грн за квадратний метр жителі багатоповерхового будинку на проспекті Перемоги, 127 сплачували у найхолодніші місяці опалювального сезону 14-15 гривень.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, інспектуючи роботу встановленого обладнання у рамках програми «70/30%».

«Три роки тому міська влада запровадила у Києві програму «70/30%», яка передбачає виконання енергоефективних заходів у житлових будинках ОСББ та ЖБК. Місто оплачує 70% вартості робіт, а мешканці – збирають гуртом ще 30%. У будинку на проспекті Перемоги, 127, ЖБК «Обчислювач-2», якому вже майже 50 років, у рамках цієї програми встановили індивідуальний тепловий пункт із системою погодного регулювання. Також у будинку виконали ремонт внутрішніх мереж, замінили освітлення. У результаті роботи теплового пункту вартість опалення зменшилась на 60%, і люди замість 31,5 грн за квадратний метр опалювальної площі сплатили у грудні 14,5 грн, а у січні – 15,3 грн, у лютому – 14,9 грн. Це при тому, що це одні з найхолодніших місяців опалювального сезону», – пояснив заступник голови КМДА.

Петро Пантелеєв акцентував увагу на тому, що завдяки зниженню вартості опалення мешканці повернули свою частку вкладених коштів, а саме 30% (120 тис. грн), менш ніж за один опалювальний сезон.

Заступник голови КМДА також відвідав будинок на бульварі Лесі Українки, 11-А, ЖБК «ЖБК-29», який збудований понад 60 років тому. Тут у рамках програми «70/30%», встановлений тепловий пункт. Вартість послуги опалення у середньому на зменшилась на 900–1000 гривень.

«Надзвичайно важливо, що ми бачимо настільки вражаючий економічний ефект для мешканців у старих будинках, яким по 50–60 років, де мешкають різні за віком та соціальним статусом люди. Але всі вони, вклавши свої кошти, повернули їх у вигляді економії менш ніж за один опалювальний сезон. При цьому покращили комфорт власних помешкань», – сказав Петро Пантелеєв.

За три роки жителі більше 330 житлових будинків взяли участь у програмі. На енергомодернізацію житлових будинків киян із бюджету виділили 238 млн грн, а власники помешкань зі свого боку інвестували 122,7 млн грн.

Заступник голови КМДА нагадав, що 7 листопада у Києві вже стартував прийом заявок за програмою «70/30%». Будинки, де створено ОСББ або ЖБК, можуть надати свої заявки на проведення енергоефективних заходів.