Колона учасників Маршу солідарності взяла курс на Європейську площу

У Києві колона учасників Маршу солідарності проти тероризму й пам'яті жертв акту тероризму у Волновасі вирушила з Михайлівської площі на Європейську площу вулицею Трьохсвятительською.

Як передає кореспондент УНІАН, у марші беруть участь мер столиці Віталій Кличко та його брат Володимир, голова Представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінські, посол Франції в Україні, інші іноземні дипломати.

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Учасники маршу планують пройти за маршрутом: Михайлівська площа - Європейська площа - вулиця Грушевського - вулиця Липська - вулиця Інститутська - Майдан Незалежності.

Після закінчення маршу на центральній площі Києва відбудеться молебень. Учасники акції запалять свічки пам'яті.