У Києві невідомий кинув гранату в міліціонерів і членів Самооборони (фото)

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в місті Києві, подія сталася вночі у Дніпровському районі столиці, коли працівники патрульної служби разом з членами громадського формування, що здійснює з правоохоронцями охорону громадського порядку в Києві, прибули за викликом.

В 00.37 спецлінією "102" до чергової частини Дніпровського райуправління ГУМВС України в місті Києві зателефонував чоловік та повідомив, що у квартирі на вулиці Празькій двоє невідомих ґвалтують його дівчину. За викликом негайно виїхав наряд патрульно-постової служби. Також на місце події прибули представники одного з громадських об’єднань.

Працівники міліції спільно з членами формування зайшли до під’їзду та подзвонили до вказаної в повідомленні квартири на першому поверсі. Відкрились вхідні двері і невідомий чоловік кинув у бік міліціонерів вибуховий пристрій та швидко зачинив двері, після чого пролунав вибух.

Поранені правоохоронці повідомили про подію чергову частину. На вулицю Празьку терміново викликали карету швидкої медичної допомоги та направили слідчо-оперативну групу. Також на виклик виїхало керівництво Головного управління МВС України в місті Києві на чолі з Олександром Терещуком.

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В результаті вибуху троє працівників міліції і двоє представників Самооборони отримали вибухові рани плечей, множинні осколочні поранення ніг і живота. Вони перебувають у лікарні.

В ході огляду місця події було вилучено предмет, схожий на револьвер.

Проводяться заходи з розшуку зловмисників, міліція робить усе можливе по встановленню місця перебування останніх.

Слідчим відділом Дніпровського райуправління столичної міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство) та ч. 2 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).