У Києві 20-тисячна колона учасників Маршу солідарності прийшла на Майдан (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, на самому Майдані Незалежності теж уже зібралися люди, які тримають плакати “Я - Волноваха” та Je suis Volnovakha.

Представники духовенства проходять до сцени, встановленої біля монументу Незалежності.

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Охорону громадського порядку під час заходу забезпечують понад 2 тисячі працівників структурних підрозділів київської міліції та Національної гвардії України.