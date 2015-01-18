У Києві 20-тисячна колона учасників Маршу солідарності прийшла на Майдан (наживо)

13:03, 18 січня 2015
Київ
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У Києві близько 20 тисяч учасників Ходи єдності пам’яті жертв терору прийшли на Майдан Незалежності з парку Шевченка.

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Як передає кореспондент УНІАН, на самому Майдані Незалежності теж уже зібралися люди, які тримають плакати “Я - Волноваха” та Je suis Volnovakha.

Представники духовенства проходять до сцени, встановленої біля монументу Незалежності.

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Охорону громадського порядку під час заходу забезпечують понад 2 тисячі працівників структурних підрозділів київської міліції та Національної гвардії України.

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