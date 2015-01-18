У Києві 20-тисячна колона учасників Маршу солідарності прийшла на Майдан (наживо)
13:03, 18 січня 2015Київ
3669
У Києві близько 20 тисяч учасників Ходи єдності пам’яті жертв терору прийшли на Майдан Незалежності з парку Шевченка.
Люди тримають плакати “Я - Волноваха” / Facebook
Як передає кореспондент УНІАН, на самому Майдані Незалежності теж уже зібралися люди, які тримають плакати “Я - Волноваха” та Je suis Volnovakha.
Представники духовенства проходять до сцени, встановленої біля монументу Незалежності.
Читайте такожУ Києві стартував Марш солідарності у зв'язку з трагедією під Волновахою, колона рушила на Майдан
Охорону громадського порядку під час заходу забезпечують понад 2 тисячі працівників структурних підрозділів київської міліції та Національної гвардії України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter