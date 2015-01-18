У Києві стартував Марш солідарності у зв'язку з трагедією під Волновахою, колона рушила на Майдан

Як передає кореспондент УНІАН, до учасників акції приєднується все більше людей, їх уже близько 3 тисяч. Вони тримають плакати: “Я - Волноваха” та Je suis Volnovakha.

Учасники ходи скандують: “Слава Україні! Героям Слава!”.

Також до колони долучилися близько 100 курсантів Національної академії Служби безпеки України.

У колоні присутні глава УКГЦ Святослав Шевчук та патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

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Також серед учасників акції - чоловік у масці Смерті та з косою, на якій написано: “Путін, я за тобою!”.

Під час збору учасників акції у парку Шевченка виступив екс-міністр культури Євген Ніщук. Він прочитав вірш, якого написав один з “кіборгів”, що захищають Донецький аеропорт.

Окрім України, в інших державах громадяни також вийдуть на акцію - в Лісабоні (Португалія), Москві, Берліні, Гамбурзі та Франкфурті (Німеччина), Парижі, Празі, Лондоні, Відні, Буенос-Айресі, Дубліні, Вашингтоні, Утрехті, Брно, Мілані, Римі, Сан-Франциско і Окленді.