Київська влада відзвітувала по підготовці пляжів столиці до Водохреща

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

У Парку культури та відпочинку "Гідропарк" на пляжі "Дитячий" змонтовано понтон, який буде найближчими днями опущений на воду та святково прикрашений.

Також буде здійснено монтаж синтетичної килимової доріжки до місця освячення води.

Підприємство наголосило, що вже перевірило стан освітлення, провело заміну плафонів на ліхтарях зовнішнього освітлення на території пляжу "Дитячий" біля Каплички.

"Також було проведено хлорування водопровідної мережі у бюветі, пройдено профілактику насосного обладнання, здійснено санітарно-лабораторний контроль якості води, пофарбовано та відремонтовано лави для сидіння", - йдеться в повідомленні.

У "Плесо" відзначили, що в день Водохреща спеціалізована водолазна служба КП "Плесо" організує постійне чергування медпрацівника для надання меддопомоги.

Також, у разі складних погодних умов буде здійснюватись прибирання снігу та ожеледиці.

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"Крім того, проведено ремонт пляжного реманенту, встановлено необхідну кількість тапчанів, відремонтовано понтон, кабіни для переодягання", - йдеться в повідомленні.

Також до Водохреща підготовлено зони відпочинку біля води. Зокрема, "Наталка" в Оболонському районі, "Галерна" у Голосіївському районі, "Троєщина" у Деснянському районі, "Сонячна" у Дарницькому районі.

Святкуватимуть Водохреща і на міських пляжах: "Пуща-Водиця" (Оболонський район), "Чорторий" (Деснянський район), "Вербний" Оболонський район, "Центральний", "Венеція", "Передмістна слобідка", "Молодіжний", "Тельбін", "Райдуга" (Дніпровський район).