На сьогоднішній Марш солідарності в Києві мають намір прийти понад 10 тисяч людей

Станом на вечір суботи громадська ініціатива зібрала у Facebook близько 10 тисяч охочих її відвідати, повідомляє Радіо Свобода.

Акція отримала у соціальній мережі назву «мирного маршу солідарності через вбивство мирних українських громадян московськими військами та їхніми прислужниками».

За даними організаторів, марш запланований на 14-у годину неділі, збір учасників на Михайлівській площі в Києві.

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Очікується, що перед рухом колони до Майдану Незалежності громадські активісти озвучать заклики до єдності, солідарності та боротьби із загарбниками, а також вшанують пам’ять всіх загиблих на Донбасі. Пізніше на Майдані відбудеться запалювання свічок в пам'ять про усіх загиблих.

Участь у Марші солідарності також підтвердив у Facebook міський голова Києва Віталій Кличко.