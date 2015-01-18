Київська міліція вважає вибух на Троєщині хуліганством (відео)

У п'ятницю ввечері в спальному районі Києва стався вибух. Це сталося на Троєщині, у дворі житлового будинку, йдеться в сюжеті ТСН.

Внаслідок цього було пошкоджено 9 автомобілів. Також розбите скло на першому поверсі будинку. Ніхто не постраждав.

"Сидів читав книгу - воно як бахне! Дуже сильно. Син каже: це салют. Я кажу, не салют, це граната. Виглянув у вікно - нікого немає", - розповів очевидець.

Читайте такожУ центрі Одеси міліціонери підірвали підозрілу сумку

Зараз проводять експертизу, щоб з'ясувати, який саме пристрій викликав цей розрив. Жителі впевнені, що це була граната.

Винного шукають. Правоохоронці кваліфікують цей вибух як хуліганство. Вибух терактом не вважають, оскільки подія сталася не в громадському місці і не постраждала жодна людина. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.