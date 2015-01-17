Кличко підписав розпорядження про реконструкцію кінотеатру «Жовтень»

Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження КМДА про реконструкцію будівлі цілісного майнового комплексу «Кінотеатр «Жовтень» на вулиці Костянтинівській, 26 у Подільському районі столиці.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Згідно з документом, замовником проектування та реконструкції будівлі кінотеатру визначено підприємство з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ».

«Житвлоінвестбуд-УКБ» в установленому порядку має одержати вихідні дані на проектування, забезпечити розробку та затвердження проектно-кошторисної документації, визначити генеральні проектну та підрядну організації. Під час укладання замовником договору підряду на реконструкцію обов’язково будуть передбачені умови щодо надання підрядником гарантії якості виконання робіт та встановлені гарантійні строки експлуатації об’єкту.

Читайте такожКінотеатр "Жовтень" запустив попередній продаж квитків для відновлення будівліЯк повідомляв УНІАН, 29 жовтня 2014 року у кінотеатрі «Жовтень» на Подолі сталася пожежа. Ліквідація пожежі тривала п’ять годин. Будівля кінотеатру зазнала значних пошкоджень.

31 жовтня депутати Київради на зборах, що відбулися з ініціативи міського голови, вирішили заснувати благодійний фонд "Відновимо разом" для забезпечення фінансування робіт з відбудови після пожежі кінотеатру "Жовтень". Депутати Київради також прийняли рішення про звільнення ТОВ "Кіноман", яке є орендарем приміщень "Жовтня", від сплати оренди на період відбудови кінотеатру.