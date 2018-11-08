Китайська компанія схвалила ТЕО проекту гілки метрополітену на Троєщину – Давтян

Проект будівництва чергової лінії метро є стратегічним питанням для столичної влади.

Київ отримав від China Railway International Group офіційний лист-підтвердження про завершення попереднього техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту будівництва четвертої гілки метро.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови КМДА Дмитро Давтян. Він також отримав від керівництва компанії власне пре-ТЕО, яке буде представлене у столиці, передає прес-служба КМДА.

«Рух у напрямку метро – сьогодні разом із представниками української делегації зустрівся із керівництвом China Railway International Group. Від голови правління компанії отримав офіційний лист, яким офіційно підтверджено завершення попереднього техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту будівництва четвертої гілки метро. Крім того, під час зустрічі передали і, власне, пре-ТЕО. Цим кроком обидві сторони – Київ та Китай – офіційно підкреслюють намір зробити мрію про четверту гілку метро реальністю», – повідомив Дмитро Давтян.

Нагадаємо, проект будівництва чергової лінії метро є стратегічним питанням для столичної влади.