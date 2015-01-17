У Києві на Троєщині прогримів вибух

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Повідомляється, що вибух стався у дворі будинку по вул. Ніколаєва 3В.

Як йдеться у повідомленні, ймовірно вибухнула граната.

У прилеглому будинку тріснули склопакети на першому і другому поверхах.

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Також очевидці додали, що постраждали близько 10 машин.

Про постраждалих людей не повідомляється.

Співробітники міліції обшукали постраждалі машини їх на предмет залишків осколків.