У столичному метро з'явиться оновлена схема ліній
У деяких потягах столичного метрополітену з наступного тижня можна буде побачити тестову версію нової схеми ліній метро.
Про це повідомив дизайнер Ігор Скляревський, передає Радіо Свобода.
«Ми будемо збирати відгуки пасажирів про те, наскільки зручною вона їм здається. Можливо, якісь будуть пропозиції, і тоді будуть внесені деякі зміни. А через деякий час в усіх потягах з’явиться нова схема. Від старої вона відрізняється як день і ніч. Більш інформативна, окрім метро і міської електрички на ній будуть швидкісні трамваї і транспорт до аеропорту. Вона більш читабельна, має більший розмір тексту, з нею зручніше будувати маршрут, назви станцій розташовані безпосередньо до лінії позначок, а не як трапилося», – зазначає Скляревський.
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Він та команда активістів з організації «Агенти змін» безкоштовно розробили нову схему метро, а також міської електрички.