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Кличко на з'їзді ЄНП в Гельсінкі: мета України - стати частиною європейської родини

17:28, 07 листопада 2018
Київ
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У Гельсінкі відбулися зустрічі Кличка з європейськими політиками

Кличко представляє партію «УДАР», лідером якої є. «УДАР» з 2013-го року має статус спостерігача в Європейській народній партії. Про це повідомляється на сайті klichko.org.

Цьогорічний з’їзд, як відзначають в ЄНП, має велике політичне значення. В умовах, коли Європа стоїть перед колосальними викликами,  в значній мірі її майбутній успіх залежатиме від того, якими будуть наступний Європарламент та Єврокомісія. На з’їзді в Гельсінкі ЄНП має обрати свого кандидата на наступних виборах президента Єврокомісії, які відбудуться у травні 2019 року, та напрацює спільну політичну позицію щодо нових викликів, з якими стикається Європа. 

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«Важливо сьогодні бути тут, разом з європейськими колегами, обговорювати ті спільні проблеми, які європейська спільнота може розв‘язати тільки консолідованими зусиллями, - відзначив Кличко в коментарі журналістам в кулуарах з‘їзду. - Європейська народна партія є найбільшою партією в Європейському союзі і об’єднує політичні сили з майже 40 країн. «УДАР» вже кілька років є спостерігачем в ЄНП. Сьогодні тут обговорюють ключові виклики, які постали перед Європою. - Питання безпеки, міграційної політики, загроз радикалізму. І європейські політики разом напрацьовують шляхи їх вирішення. Тому це важливо. І я радий бути тут, з представниками європейських партій. Бо ключова мета України - стати частиною великої  європейської родини. Європейський напрямок розвитку є для нас пріоритетним», - відзначив Віталій Кличко.

У Гельсінкі також відбулися зустрічі Кличка з європейськими політиками. Зокрема, з президентом ЄНП Жозефом Долем,  депутатом Європарламенту Елмаром Броком та іншими. Поспілкувався Віталій Кличко і з екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі.

Європейська народна партія - загальноєвропейська політична партія, заснована у 1976 році. ЄНП послідовно підтримує рух України до Європи та збереження санкцій проти Російської Федерації. Також ЄНП виступала за запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС.

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Теги: #Віталій Кличко#ЄНП