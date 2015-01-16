У неділю в Києві пройде Марш солідарності проти тероризму і пам'яті жертв теракту під Волновахою

18 січня у Києві відбудеться Марш солідарності проти тероризму і пам'яті жертв теракту у Волновасі, внаслідок якого загинуло 13 осіб.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Ми з братом приєднуємося до ініціативи громадськості і в неділю прийдемо на марш солідарності проти тероризму і пам'яті жертв теракту у Волновасі. Закликаю усіх долучатися! Збираємося на Михайлівській площі в столиці», - написав міський голова Києва.

Акція розпочнеться о 14.00.

Учасники вирушать ходою за маршрутом: Михайлівська площа – Європейська площа – вул. Грушевського – вул. Липська – вул. Інститутська – Майдан Незалежності, де відбудеться молебень і запалять свічки пам'яті за жертвами тероризму.

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Як повідомляв УНІАН, 13 січня під час обстрілу бойовиками автобуса під Волновахою Донецької області загинули 12 і дістали поранень 17 мирних громадян. Також був поранений 1 військовослужбовець. Пізніше стало відомо про 13 загиблих.

15 січня в Україні було оголошено День жалоби за загиблими.

У соціальних мережах українські користувачі розпочали акцію «Я є Волноваха».

Також 18 січня у центрі Москви російська опозиція організує акцію “Ми всі Волноваха”.