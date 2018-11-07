Центр Києва стоїть: урядовий квартал заблоковано через протест власників "євроблях" (фото, відео)

Поліцейські стежать за безпекою дорожнього руху та допомагають водіям обирати зручні маршрути проїзду.

У Києві в урядовому кварталі обмежено рух транспорту через акцію власників автомобілів на єврономерах з вимогою прийняти законопроект щодо доступного розмитнення автомобілів.

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Як повідомляє у Facebook "Київ Оперативний", рух у центрі столиці ускладнено, водіям радять уникати поїздок у заблоковані квартали.

За словами представників організації "Авто Євро Сила", у мітингу планують взяти участь близько 20 тис. машин.

У свою чергу поліція взяла під посилену охорону урядовий квартал. Посилені наряди патрулюють у місцях проведення акцій, прилеглої до них території, на станціях метрополітену та на зупинках громадського транспорту. Патрульні поліцейські стежать за безпекою дорожнього руху та допомагають водіям обирати зручні маршрути проїзду.

Крім цього, з 6:10 перекрито рух автобусів маршрутів №24,62 на вул. Грушевського у зв’язку з протестом. Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».

Зазначається, що на цій ділянці присутні поліцейські підрозділи.

Рух автобусів організовано на двох ділянках: 1) Ботанічний сад, Музей Другої світової війни, ст. м. «Арсенальна»;2) Контрактова площа, Залізничний вокзал «Центральний», Європейська площа.