Міліція відкрила провадження за фактом отруєння водою жителів Бортничів
15:33, 16 січня 2015Київ
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Міліція відкрила провадження за фактом масового отруєння водою 130 жителів мікрорайону Бортничі.
Порушено справу за фактом отруєння водож жителів Бортничів / informvest.com
Як повідомили в прес-службі прокуратури Дарницького району Києва, за фактом службової недбалості посадових осіб ПАТ АК «Київводоканал» слідчим відділом райуправління міліції внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу.
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За даними Головного управління санітарно-епідеміологічної служби, у водогін потрапила кишкова інфекція. Зараз проводяться бактеріологічні дослідження - співробітники СЕС встановлюють, що саме стало причиною зараження води.
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