Міліція відкрила провадження за фактом отруєння водою жителів Бортничів

Як повідомили в прес-службі прокуратури Дарницького району Києва, за фактом службової недбалості посадових осіб ПАТ АК «Київводоканал» слідчим відділом райуправління міліції внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу.

Читайте такожНа гостру кишкову інфекцію захворіли вже 128 жителів Бортничів

За даними Головного управління санітарно-епідеміологічної служби, у водогін потрапила кишкова інфекція. Зараз проводяться бактеріологічні дослідження - співробітники СЕС встановлюють, що саме стало причиною зараження води.