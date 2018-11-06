Протягом листопада ще одну історичну вулицю Києва буде очищено від незаконної реклами – КМДА

Протягом листопада на вул. Ярославів Вал будуть демонтовані 322 незаконні вивіски.

Про це сказав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський під час інспекції демонтажних робіт на Ярославому Валу.

Роботи стартували 29 жовтня. Станом на сьогодні вже демонтовано близько 100 із 322 незаконних вивісок.

«Вже незабаром ще одна вулиця історичного Києва буде звільнена від засилля незаконних вивісок. Історична частина нашого міста та прекрасні будівлі, розташовані тут, активно очищуються від вивісок, які спотворюють фасади будівель. На сьогодні вже завершені роботи на вул. Сагайдачного (демонтовано 183 вивіски), на Нижньому та Верхньому Валах (демонтована 621 вивіска). Наразі триває робота на Ярославому Валу», – повідомив Валентин Мондриївський.

До речі, усім балансоутримувачам будівель-пам’яток, після демонтажу вивісок, Департамент охорони культурної спадщини направляє приписи щодо приведення фасадів пам’яток до ладу. Такі приписи вже направлено власникам будівель на вул. Сагайдачного, готуються власникам будинків на Верхньому і Нижньому Валах.

Валентин Мондриївський укотре закликав підприємців поважати місто і приводити свої вивіски у відповідність до вимог та монтувати лише ті, по яких отримано позитивний висновок.

«Що стосується вже існуючих незаконних вивісок та рекламних конструкцій, то або власники самі їх демонтують, або це зробить КП «Київреклама». Іншого не дано. Якщо хтось думає, що його незаконна реклама чи вивіска має місце на життя у Києві, він глибоко помиляється. Ваша домівка не закінчується стінами квартири. Київ – це також наш із вами дім, тож давайте поважати інших мешканців», – додав заступник голови КМДА.

Валентин Мондриївський також повідомив, що протягом 10 місяців 2018 року у Києві було демонтовано 13 187 рекламні засоби, у тому числі 8115 вивісок.