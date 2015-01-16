Столична влада хоче передати собак зі "скандального" притулку в Бородянці приватним закладам

Після цього столична влада планує передати собак в інші притулки з більш комфортними умовами, а частині тварин - знайти нових господарів.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, інформує прес-служба мера.

“Протягом кількох днів усім собакам з притулку в Бородянці почіплять ідентифікаційні бирки. Щоби більше не було розмов, що собаки пропадають", - сказав Кличко.

За його словами, кияни почали активно звертатися з проханнями подивитися на собак у Бородянці, щоб забрати тварин додому.

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“Всі кияни, у кого виникне таке бажання, зможуть подивитися на собак і обрати собі домашнього улюбленця”, - відзначив міський голова.

Мер також розповів, що столична влада домовляється з приватними притулками, щоби вони по можливості забрали на утримання собак з КП “Притулок для тварин”.

“Ми хочемо передати наших собак людям, які люблять тварин, і які будуть справді опікуватися ними. А ми допомагатимемо ”, - сказав Кличко.

Крім того, директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Дмитро Білоцерковець розповів, що спільно з Департаментом торгівлі організує доставку продуктів зі столичних комунальних ринків у Бородянський притулок.

“Ми домовилися доставляти їжу собакам від міських комунальних ринків. У п'ятницю планується перша така поставка у притулок. Це буде близько 300 кг м’ясних субпродуктів”, - зазначив Білоцерковець.

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Як повідомляв УНІАН, 12 січня Кличко звільнив директора КП "Притулок для тварин" Тараса Смурного. Відповідне рішення він прийняв під час інспекції притулку для тварин у Бородянці.

За словами Кличка, комунальний притулок, «без перебільшення, - собачий «Освенцим».

Він повідомив журналістам, що невдовзі буде проведено реорганізацію, внаслідок якої буде об'єднано ветеринарну службу, притулок для собак і Центр ідентифікації тварин.