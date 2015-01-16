На гостру кишкову інфекцію захворіли вже 128 жителів Бортничів
14:13, 16 січня 2015Київ
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За медичною допомогою звернулося 128 жителів мікрорайону Бортничі, з яких - 104 дитини. У них виявлена гостра кишкова інфекція (ГКІ).
Кишкову інфекцію захворіли вже 128 жителів мікрорайону Бортничі / Фото: УНІАН
Про це йдеться в оперативній інформації Державної санітарно-епідеміологічної служби (СЕС).
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В даний час з лікувальних установ виписані і передані під нагляд дільничних лікарів за місцем проживання 24 людини, у тому числі 20 дітей.
У повідомленні СЕС йдеться, що за останні 2 доби більше 20 жителів мікрорайону Верхні Бортничі звернулися в лікувальні установи. В осередках ГКІ продовжується проведення медичного спостереження за 212 контактними особами.
Як повідомляв УНІАН, станом на 14 січня (з моменту спалаху захворювання) до медиків звернулися 97 осіб з симптомами кишкової інфекції.
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