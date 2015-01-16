На гостру кишкову інфекцію захворіли вже 128 жителів Бортничів

Про це йдеться в оперативній інформації Державної санітарно-епідеміологічної служби (СЕС).

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В даний час з лікувальних установ виписані і передані під нагляд дільничних лікарів за місцем проживання 24 людини, у тому числі 20 дітей.

У повідомленні СЕС йдеться, що за останні 2 доби більше 20 жителів мікрорайону Верхні Бортничі звернулися в лікувальні установи. В осередках ГКІ продовжується проведення медичного спостереження за 212 контактними особами.

Як повідомляв УНІАН, станом на 14 січня (з моменту спалаху захворювання) до медиків звернулися 97 осіб з симптомами кишкової інфекції.