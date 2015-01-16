У Києві сильна пожежа знищила увесь товар на складі магазину "Rozetka"

Пожежа сталася в одноповерховому приміщенні по вулиці Електриків 23-в, площею 1200 квадратних метрів, де зберігалися товари інтернет-магазину Rozetka.ua.

Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, але при цьому весь товар зі складу був знищений. Жертв і постраждалих немає.

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Сам склад належить іншому великому інтернет-магазину.

Власник "Розетки" Владислав Чечоткін підтвердив факт пожежі.

"Збиток значний, але ми докладаємо всі зусилля, щоб це не позначилося на роботі компанії. Думаю, покупці нічого не помітять",- розповів він.

Причини пожежі наразі з'ясовуються.

За матеріалами: Мій Київ, ain.ua