У Києві сильна пожежа знищила увесь товар на складі магазину "Rozetka"
00:13, 16 січня 2015Київ
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У Києві в ніч з 14 на 15 січня на складі, де зберігалися товари інтернет-магазину Rozetka.ua, спалахнула сильна пожежа.
У Києві сильна пожежа знищила увесь товар на складі магазину "Rozetka" / УНІАН
Пожежа сталася в одноповерховому приміщенні по вулиці Електриків 23-в, площею 1200 квадратних метрів, де зберігалися товари інтернет-магазину Rozetka.ua.
Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, але при цьому весь товар зі складу був знищений. Жертв і постраждалих немає.
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Сам склад належить іншому великому інтернет-магазину.
Власник "Розетки" Владислав Чечоткін підтвердив факт пожежі.
"Збиток значний, але ми докладаємо всі зусилля, щоб це не позначилося на роботі компанії. Думаю, покупці нічого не помітять",- розповів він.
Причини пожежі наразі з'ясовуються.
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