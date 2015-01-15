Кличко призначив нового директора "Житнього ринку"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА). Ариду Ібадову, яка обіймала цю посаду раніше, перевели на іншу посаду для подальшої роботи на підприємстві.

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Своїм першочерговим завданням на посаді новий директор вважає виведення підприємства з кризового стану, забезпечення його стабільної фінансової ефективності, а також відновлення популярності ринку серед киян.

«Основна мета на сьогоднішній день - це відродження втраченої потужності ринку, а також впровадження на підприємстві нових європейських стандартів роботи», - зазначила Інна Братиків.

Як повідомляв УНІАН, восени 2014 року КМДА вирішила перевірити діяльність комунальних підприємств "Бессарабський ринок" і "Житній ринок".