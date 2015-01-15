Кінотеатр "Жовтень" запустив попередній продаж квитків для відновлення будівлі

Про це йдеться в повідомленні кінотеатру на сторінці в соцмережі. "Вже відкрито продаж благодійних квитків на майбутні сеанси в "Жовтні" (знижка на відповідну суму на будь-який сеанс у майбутньому). Підтримаємо відновлення улюбленого кінотеатру разом", - йдеться в повідомленні.

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У повідомленні наголошується, що столична влада досі не визначили замовника відновлення будівлі кінотеатру, незважаючи на те, що пожежа сталася майже 3 місяці тому. "Отже, немає кошторису відновлення. Зібрані кошти будуть направлені на збереження і відновлення будівлі з подальшим інформуванням суспільства про конкретні статті витрат", - підкреслюється в повідомленні.

Придбати благодійний купон можна на офіційному сайті кінотеатру, його вартість становить 40 грн.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в кінотеатрі "Жовтень" виникла 29 жовтня 2014 року о 21.40. Через кілька годин вона була ліквідована, але будівля кінотеатру істотно постраждала. За попередніми розрахунками, збитки склали близько 7 млн грн.