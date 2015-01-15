Кличко хоче безкоштовно віддати столичним прокурорам 10 гектарів під будівництво житла (документ)

Київська міська рада планує надати прокуратурі міста Києва у постійне користування дві земельні ділянки загальною площею близько 10 га для будівництва житлових будинків, пишуть Наші гроші.

Відповідне питання винесене на розгляд чергове засідання Київради, яке відбудеться 22 січня.

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Йдеться про дві ділянки на 15-у кілометрі проспекту Перемоги, це на виїзді з Києва по Житомирській трасі.

Одна ділянка площею 5,0030 га (кадастровий 8000000000:75:147:0010), друга – 4,8996 га (кадастровий 8000000000:75:147:0011). Наразі ділянки вільні від забудови.

Паралельно землю вилучають із комунальної власності територіальної громади Києва і передають до земель державної власності.

Раніше обидві ділянки перебували в оренді у приватної фірми. За даними судових справ, у 2009 р. їх взяло в оренду ТОВ «Л-Медика». Землю фірма брала строком на 10 років для будівництва малоповерхових житлових будинків. При цьому нормативна оцінка ділянок була визначена на рівні 17,91 млн грн. і 17,54 млн грн., тобто 35,45 млн грн.

У 2013 р. прокуратура Києва подала на фірму в суд з вимогою розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки. За твердженням прокурора, фірма систематично не вносила орендні платежі, в результаті чого утворилася заборгованість у розмірі 1,18 млн грн. Суд першої інстанції позов відхилив через невідповідно оформлені документи з податкової, які мали засвідчити наявність заборгованості, а також через те, що прокурор не довів систематичність порушення умов договору. Однак у лютому 2014р. апеляційний суд виявив неповне з’ясування обставин справи, визнав перелік наданих документів достатнім для твердження про систематичність порушень, і постановив – договір розірвати, землю повернути.

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Власниками «Л-Медика» на момент оренди й суду лишалися Юрій Трентяк із Закарпаття, а також кияни Олександр Дмитрук і Наталія Повашевич.

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