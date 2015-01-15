Вночі в Києві горів ангар річкового порту

08:32, 15 січня 2015
Київ
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У Києві сьогодні о 3:35 спалахнула пожежа в одноповерховому металевому ангарі на території Київського річкового порту.

УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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О 6:45 16 пожежно-рятувальних відділень пожежу ліквідували. Жертв і постраждалих немає.

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