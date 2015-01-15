Вночі в Києві горів ангар річкового порту
08:32, 15 січня 2015Київ
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У Києві сьогодні о 3:35 спалахнула пожежа в одноповерховому металевому ангарі на території Київського річкового порту.
Пожежу ліквідували о 6:45 / УНІАН
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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О 6:45 16 пожежно-рятувальних відділень пожежу ліквідували. Жертв і постраждалих немає.
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