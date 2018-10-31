КМДА: міська влада зробить усе, аби забезпечити мешканців будинків Войцеховського комунальними послугами

Міська влада продовжує координувати процес врегулювання проблеми електропостачання житлових будинків за адресами: вул. Харківське шосе, 19 та 19-А.

Разом із тим, місто закликає мешканців визначитись із єдиним центром прийняття рішень, консолідувати зусилля ініціативних груп усередині житлового комплексу, виконати технічні умови, без чого неможливе стабільне електропостачання у будівлі.

Зазначені будинки належать до групи проблемних житлових комплексів, зведених підприємствами Анатолія Войцеховського. Тут не виконані технічні умови, зокрема, які стосуються необхідної електропотужності для будинку. Об’єкти отримують електроенергію за тимчасовими договорами.

ТОВ «ДІМ-СЕРВІС 19», що здійснює обслуговування будинків, починаючи з жовтня 2016 року, не сплачує за спожиті послуги своєчасно та у повному обсязі. Станом на сьогодні сума накопиченого боргу становить понад 2 млн грн за вже спожиту електроенергію.

Для вирішення питання міська влада неодноразово проводила спільні наради з ініціативним групами у будинках.

4 жовтня 2018 року на технічній нараді було прийнято рішення про продовження тимчасової угоди № 62349 від 02.04.2013 до 1 грудня 2018 року.

Також 23 жовтня 2018 року проведена чергова нарада із представниками Київської міської державної адміністрації та всіма керівниками ОСББ ЖК «Мега-Сіті».

Представникам ініціативних груп мешканців запропонований алгоритм вирішення проблеми, який дозволяє виконати технічні умови та укласти договір про приєднання до електричних мереж за постійною схемою живлення. Досі умови цих домовленостей мешканцями не були виконані.

Міська влада готова і надалі робити усе у межах повноважень заради вирішення цієї складної ситуації, що виникла із вини забудовника, аби забезпечити людей необхідними комунальними послугами. Однак місто закликає мешканців дійти згоди всередині ініціативних груп, дотримуватись запропонованого алгоритму дій, що дозволить виконати технічні умови, погасити борг та забезпечити повноцінне і безпечне функціонування житлового комплексу.