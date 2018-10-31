З листопада кияни почнуть тестувати роботу електронного квитка в громадському транспорті - Кличко

Контролери матимуть спеціальні прилади для перевірки транспортної картки пасажира.

З 1 листопада в столиці розпочинається тестування роботи електронного квитка. Він діятиме на всі види громадського транспорту на основі безконтактної електронної пластикової картки.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час відкриття Kyiv Smart City Forum 2018, передає прес-служба мера.

«З 1 листопада, вже завтра, ми розпочинаємо тестувати роботу електронного квитка. Нам треба на практиці побачити, як працюватиме система, де є слабкі місця, де проблеми. Щоб усунути їх, аби система запустилася повноцінно», - відзначив Кличко.

Він додав, що на сьогодні вже встановили близько 1200 валідаторів - спеціальних зчитувальних пристроїв - у наземному громадському транспорті та модернізували частину турнікетів у метро. Міський голова пояснив, що е-квиток – спеціальна проїзна картка, придбавши яку, надалі можна буде поповнювати коштами на проїзд.

«Пасажиру достатньо лише піднести квиток до валідатора. Проїзд оплачено», - зауважив Кличко.

При цьому контролери матимуть спеціальні прилади для перевірки транспортної картки пасажира.

Придбати картку, зокрема, можна буде у касах “Метрополітену”, “Київпастрансу”, муніципальних та комерційних кіосках (Союздрук, ТурІнфо, Т-Кіоск). Планується, що канали продажу карток будуть розширюватись за рахунок нових агентів з продажу.

«Для пасажирів єдиний квиток на всі види транспорту – це зручність і комфорт. Е-квиток – це й підвищення рівня безпеки на дорозі. Водій зможе повністю зосередитися на своїх професійних обов’язках, а не працювати паралельно ще й кондуктором», - пояснив мер.

Він наголосив, що запровадження електронного квитка дозволить столичній владі здійснювати облік реального пасажиропотоку, завдяки якому буде зрозуміло, хто, куди і скільки пасажирів перевіз.

«Це допоможе нам оптимізувати маршрути. А також - вирішити проблему компенсацій за пільговий проїзд. І чи не найголовніше – електронний квиток – це контроль за обігом коштів на транспорті. Виведення великих сум готівки з «тіні»», - підкреслив Віталій Кличко.

Разом з тим, він зауважив, що київська підземка стала п’ятою у світі, де почала працювати система безконтактних платежів банківською карткою. “За час впровадження цієї системи – з червня 2015 року - пасажири 25 мільйонів разів скористалися платіжною карткою для безконтактного проходу в метро”, - зазначив мер.

Kyiv Smart City Forum відбувається вже втретє. Цього року на форум зібралися понад 1200 учасників та гостей, зокрема, міські голови і представники адміністрацій українських міст, IT-спільнота, представники бізнесу, експерти і громадські діячі. Заплановано виступи 50 найцікавіших іноземних та українських спікерів. Також на форумі працює 6 тематичних секцій, де тривають виступи формату Short Talks. Гості форуму можуть відвідати Smart Expo Zone та LOUNGE ZONE.