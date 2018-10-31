этот материал доступен на русском

Кличко: завдяки запровадженню електронних закупівель КМДА зекономила для киян майже 4 млрд грн

12:12, 31 жовтня 2018
Київ
43 0
Кличко: завдяки запровадженню електронних закупівель КМДА зекономила для киян майже 4 млрд грн / kiev.klichko.org

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на Kyiv Smart City Forum 2018.

Також, як зазначив мер, Київ став першим містом в Україні, яке повноцінно запровадило «Відкритий бюджет» та багато інших «розумних» технологій в управлінні містом. 

«2 тисячі киян щоденно відвідують онлайн сторінку «Відкритого бюджету» та переглядають дані. Інформацію, наприклад, про 100 найбільших платників податків можна переглянути в розрізі районів. Включно з договорами, актами виконаних робіт та сумами бюджетних коштів», - зазначив Кличко. - Великою популярністю серед киян користується і «Бюджет участі». Коли мешканці столиці пропонують до фінансування і втілюють проекти в своїх дворах, районах, в місті», - сказав мер.

Наприклад, минулого року на проекти «Бюджету участі» місто виділило 50 млн гривень. Їх розподілили серед 62-х переможців. Цього року переміг 141 проект. І фонд на реалізацію ідей киян столиця збільшила до 150 млн.

Загалом, як зазначив Кличко, три роки розбудови smart-інфраструктури Києва принесли чимало досягнень. Сьогодні Kyiv Smart City об’єднує владу, активних киян, бізнес задля створення smart-інфраструктури столиці. За словами мера,  йдеться, зокрема, про інструменти для втілення електронної демократії, електронних закупівель та міських сервісів.

«Концепція Smart City передбачає розвиток міста за основними напрямками: транспорт, охорона здоров’я, освіта, житлово-комунальне господарство, - підкреслив Кличко. - Тобто, це ті інструменти, сервіси, які роблять життя в місті комфортнішим і безпечнішим для його мешканців», - відзначив Віталій Кличко.

Kyiv Smart City Forum відбувається вже втретє. Цього року на форум зібралися понад 1200 учасників, зокрема, міські голови і представники адміністрацій українських міст, IT-спільнота, представники бізнесу, експерти і громадські діячі. Заплановано виступи 50 найцікавіших іноземних та українських спікерів. Також на форумі працює 6 тематичних секцій, де тривають виступи формату Short Talks. Гості форуму можуть відвідати Smart Expo Zone та LOUNGE ZONE.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter