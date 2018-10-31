Кличко: завдяки запровадженню електронних закупівель КМДА зекономила для киян майже 4 млрд грн

Київ став першим містом в країні, яке запровадило таку систему електронних закупівель, і сьогодні понад 1800 структурних підрозділів здійснюють закупівлі через ProZorro.

Завдяки запровадженню електронних закупівель через систему ProZorro столиця зекономила 3,85 мільярди гривень бюджетних коштів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на Kyiv Smart City Forum 2018.

Також, як зазначив мер, Київ став першим містом в Україні, яке повноцінно запровадило «Відкритий бюджет» та багато інших «розумних» технологій в управлінні містом.

«2 тисячі киян щоденно відвідують онлайн сторінку «Відкритого бюджету» та переглядають дані. Інформацію, наприклад, про 100 найбільших платників податків можна переглянути в розрізі районів. Включно з договорами, актами виконаних робіт та сумами бюджетних коштів», - зазначив Кличко. - Великою популярністю серед киян користується і «Бюджет участі». Коли мешканці столиці пропонують до фінансування і втілюють проекти в своїх дворах, районах, в місті», - сказав мер.

Наприклад, минулого року на проекти «Бюджету участі» місто виділило 50 млн гривень. Їх розподілили серед 62-х переможців. Цього року переміг 141 проект. І фонд на реалізацію ідей киян столиця збільшила до 150 млн.

Загалом, як зазначив Кличко, три роки розбудови smart-інфраструктури Києва принесли чимало досягнень. Сьогодні Kyiv Smart City об’єднує владу, активних киян, бізнес задля створення smart-інфраструктури столиці. За словами мера, йдеться, зокрема, про інструменти для втілення електронної демократії, електронних закупівель та міських сервісів.

«Концепція Smart City передбачає розвиток міста за основними напрямками: транспорт, охорона здоров’я, освіта, житлово-комунальне господарство, - підкреслив Кличко. - Тобто, це ті інструменти, сервіси, які роблять життя в місті комфортнішим і безпечнішим для його мешканців», - відзначив Віталій Кличко.

Kyiv Smart City Forum відбувається вже втретє. Цього року на форум зібралися понад 1200 учасників, зокрема, міські голови і представники адміністрацій українських міст, IT-спільнота, представники бізнесу, експерти і громадські діячі. Заплановано виступи 50 найцікавіших іноземних та українських спікерів. Також на форумі працює 6 тематичних секцій, де тривають виступи формату Short Talks. Гості форуму можуть відвідати Smart Expo Zone та LOUNGE ZONE.