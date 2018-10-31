Близько півмільйона киян вже скористались онлайн-записом до лікаря - Кличко

Півмільйона киян вже скористалися можливістю записатися на прийом до лікаря онлайн. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час свого виступу на третьому Kyiv Smart City Forum 2018.

“Щодня в столиці реалізовують 4500 записів до лікаря. На сьогодні близько півмільйона киян скористалося цим сервісом”, - розповів Кличко.

Серед інших сервісів smart city Кличко також назвав запис в електронну чергу до дитячих садків столиці, передає прес-служба мера.

“Сьогодні кияни, щоб влаштувати дитину в садочок не повинні кудись ходити, писати якісь заяви, витрачати час. Записатися в садок можна тільки через електронну систему. За час її роботи з березня 2017 року вже 68,5 тисяч дітей оформили до київських дитсадків. Чергу в садки за останніх 4 роки ми скоротили у 3,5 рази”, - сказав мер.

Також Кличко згадав і про систему онлайн петицій, яка стала ще одним інструментом взаємодії громади та влади міста.

“600 тисяч мешканців столиці вже скористались цим сервісом. Було зареєстровано майже 5 тисяч петицій. А першою петицією, яку реалізували в місті, стало запровадження нічних маршрутів громадського транспорту”, - сказав Віталій Кличко.

Kyiv Smart City Forum відбувається вже втретє. Цього року на форум зібралися понад 1200 учасників та гостей, зокрема, міські голови і представники адміністрацій українських міст, IT-спільнота, представники бізнесу, експерти і громадські діячі. Заплановано виступи 50 найцікавіших іноземних та українських спікерів. Також на форумі працює 6 тематичних секцій, де тривають виступи формату Short Talks. Гості форуму можуть відвідати Smart Expo Zone та LOUNGE ZONE.