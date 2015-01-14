Будинки в центрі Києва відключені від опалення та гарячого водопостачання через аварію

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ПАТ «Київенерго» про хід ліквідації пошкодження ділянки магістрального трубопроводу ТМ 3 від ТЕЦ-5 у Печерському районі столиці.

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У зв'язку з пошкодженням трубопроводу діаметром 800 мм стався витік теплоносія на поверхню. В результаті на проїжджій частині утворилася вимоїна діаметром приблизно 2 м.

Пошкодження тепломагістралі сталося сьогодні близько 15.00. У компанії пояснюють, що аварія сталася у зв'язку з високим рівнем зношеності труб. Протягом 15 хвилин тиск у трубопроводі було знижено, і протягом наступних 10 хвилин пошкоджену ділянку було повністю відключено. Дана ділянка тепломережі експлуатується з 1972 року, і вичерпала свій 25-річний нормативний ресурс.

Станом на 16.30 місце пошкодження огороджено, персонал аварійних бригад і техніка ПАТ «Київенерго» розпочали роботи по локалізації та ліквідації пошкодження, які планується завершити протягом доби. Роботи будуть проводитися цілодобово. Асфальтне покриття проїжджої частини буде відновлено протягом двох діб.

Також повідомляється, що протягом трьох годин планується підключити споживачів до іншого магістрального трубопроводу і відновити опалення і гаряче водопостачання в більшості будинків, крім 28 будівель по вул. Філатова та Івана Кудрі, теплопостачання яких можливо відновити після усунення пошкодження.