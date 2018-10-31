У Києві на Харківському шосе один з водіїв наїхав на поліцейського
10:16, 31 жовтня 2018Київ
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Водія, який наїхав на поліцейського, силою виштовхали з автівки і посадили в патрульне авто.
Водій протягнув поліцейського метрів 20 \ фото УНІАН
У Києві на Лівому березі, де утворилися масштабні затори через протест мешканців багатоповерхівок на Харківському шосе, сталося ДТП.
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Як повідомляє ТСН, водіїв направляють в об'їзд, але деякі цього робити не хочуть. В результаті цього один водій, якого просили зупинитися, поїхав прямо і потягнув за собою поліцейського. Протягнув метрів 20. Водія силою виштовхали з автівки і посадили в патрульне авто. В даний час триває з'ясування, чому він так вчинив.
Крім цього інциденту, під час протесту на дорозі вже стався не один конфлікт.
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