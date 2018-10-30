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У Києві повністю зачинено станцію метро "Площа Льва Толстого"

20:57, 30 жовтня 2018
Київ
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Наразі проводиться перевірка \ фото УНІАН

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Про це повідомляє прес-служба столичної підземки у Facebook.

«Станцію «Льва Толстого» і пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка», - йдеться у повідомленні.

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Теги: #Київ#метро