У Києві повністю зачинено станцію метро "Площа Льва Толстого"

Відповідні служби проводять перевірку достовірності повідомлення.

У Києві через сигнал про замінування зачинено станцію метро «Площа Льва Толстого».

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Про це повідомляє прес-служба столичної підземки у Facebook.

«Станцію «Льва Толстого» і пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка», - йдеться у повідомленні.