У Києві стався сильний прорив труби, фонтан б'є на висоту в 10 метрів (фото)

Про це повідомляє DreamKyiv.

Як розповідають очевидці, струмінь піднімається мінімум на десять метрів. Вода б'є прямо у вікна житлового будинку, який стоїть поруч.

Раніше, до Нового року, в Києві біля АЗС у Деснянському районі стався вибух, в результаті якого пошкоджено бетонний паркан АЗС. В результаті надзвичайної події ніхто не постраждав.