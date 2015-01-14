У Києві стався сильний прорив труби, фонтан б'є на висоту в 10 метрів (фото)
16:18, 14 січня 2015Київ
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На вулиці Академіка Філатова, біля перетину з вулицею Івана Кудрі, з-під асфальту почав бити "гейзер".
Вода б'є у вікна житлового будинку / dreamkyiv.com
Про це повідомляє DreamKyiv.
Як розповідають очевидці, струмінь піднімається мінімум на десять метрів. Вода б'є прямо у вікна житлового будинку, який стоїть поруч.
dreamkyiv.com
Раніше, до Нового року, в Києві біля АЗС у Деснянському районі стався вибух, в результаті якого пошкоджено бетонний паркан АЗС. В результаті надзвичайної події ніхто не постраждав.
dreamkyiv.com
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