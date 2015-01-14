Кількість постраждалих через заражену воду в Бортничах досягла 97 осіб, серед них - 77 дітей.

Про це повідомляє прес-служба Державної санітарно-епідеміологічної служби (СЕС), передає 112.ua. "Станом на 14 січня 2015 року серед мешканців мікрорайону Бортничі зареєстровано 97 випадків захворювань, у тому числі 77 - серед дітей", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що інтенсивність надходження хворих у медичні установи поступово знижується. "Медична допомога постраждалим надається в Олександрівській, 4-й та 9-й Київських міських лікарнях, а також в Київській міській дитячій клінічній лікарні №2, в яку госпіталізовано 50 дітей. Всього в лікувальні заклади Києва були госпіталізовані 67 осіб", - додали в СЕС.

У СЕС зазначили, що в даний час на свердловинах, від яких живиться водопровід, проводиться дезінфекція. Тому мешканцям мікрорайону не рекомендується вживати воду з водопроводу до завершення профілактики. У зв'язку з цим жителям мікрорайону організовано підвіз питної води спеціалізованим автотранспортом. При цьому в СЕС заявили, що в Бортничах якісна питна вода з'явиться через 3 місяці.

Як повідомляв УНІАН, "Київводоканал" заявив, що виплатить компенсації жителям Бортничів, які отруїлися водою.