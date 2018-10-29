Володимир Кличко: новий портал надасть максимум інформації про весь український спорт

За словами Володимира, новий ресурс покликаний сприяти розвитку спорту в Україні та пропагувати здоровий спосіб життя.

Легендарний український боксер, екс-чемпіон світу Володимир Кличко презентував новий загальноукраїнський спортивний портал mixsport.pro, співзасновником якого він став.

Презентація відбулася у приміщенні виставки-музею досягнень братів Кличків. За словами Володимира, новий ресурс покликаний сприяти розвитку спорту в Україні та пропагувати здоровий спосіб життя.

«Ми хочемо, щоб це був сервіс, за допомогою якого за кілька секунд можна отримати детальну інформацію про будь-який вид спорту в Україні: де знаходяться офіси федерацій, де знаходяться спортивні секції, та багато іншого. Наша мета - через новий портал надати максимум корисної інформації про весь український спорт», - заявив Володимир Кличко під час презентації.

За його словами, за допомогою надсучасних IT-технологій команда порталу створила єдиний в Україні сервіс, який об’єднає інформацію про всі спортивні установи, дитячі спортивні школи, тренерів, усі федерації під одним доменом. На ньому також є детальна інформація про час роботи спортивних секцій та спортивних залів.

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Футбольні поля, спортивні школи та клуби, стадіони та басейни – всі спортивні майданчики зібрані на одній карті. Головний пошук порталу працює за основними параметрами: геолокація спортивних закладів та види спорту. Користувачу зручно орієнтуватись серед спортивних послуг та локацій, знаходити тренерів, профільні федерації та їх представників у регіонах.

Один зі співзасновників порталу, засновник «Х-парку» та президент федерації вейкбордингу Юрій Зозуля підкреслив, що мапа порталу доволі проста і доступна. На ньому навіть можна подивитися, як виглядає та чи інша спортивна локація. А також – обрати собі персонального тренера.

«За допомогою цього порталу можна дізнатися і про нові види спорту, про які ще кілька років тому в Україні навіть не чули. Це -великий, сучасний майданчик, який допоможе молоді долучитися до занять спортом», - підкреслив Юрій Зозуля.

Технічну підтримку порталу надала всесвітньо відома кампанія Google. За словами директора з питань взаємодії з органами державної влади GoogleУкраїна Олега Якимчука, новий спортивний портал – це великий прорив в інформаційному полі України.

«Наша місія – зробити інформацію про Київ доступною для людей не тільки в Україні, а й у всьому світі. Команда Володимира створила те, чого не було досі в країні. Я думаю, що майбутнє вже прийшло за допомогою mixsport.pro», - зазначив Олег Якимчук.

Як відзначив Володимир Кличко, портал буде постійно оновлювати базу даних, поповнюючи її новими спортивними локаціями, контактами організацій і федерацій, корисною інформацією.