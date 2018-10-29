Кличко про відкриття Kyiv Smart City Forum 2018: Київ 3 роки розвиває «розумні технології» для киян

Глобальна мета — аби українська столиця стала одним із найбільш технологічно розвинених міст світу.

У середу, 31 жовтня, мер Києва Віталій Кличко відкриє Kyiv Smart City Forum 2018. Це одна з головних подій Східної Європи, присвячена популяризації smart city-технологій та впровадженню інноваційних рішень у містах.

Київ — перше місто в Україні, яке системно впроваджує «розумні» технології та активно розбудовує міську цифрову інфраструктуру. Глобальна мета — аби українська столиця стала одним із найбільш технологічно розвинених міст світу.

Щоб популяризувати сучасні smart-технології в міській інфраструктурі, Київська міська державна адміністрація та ініціатива Kyiv Smart Cityорганізовує Kyiv Smart City Forum вже втретє.

«Створення smart-інфраструктури Києва розпочалося 3 роки тому. Сьогодні Київ уже готовий ділитися з іншими містами досвідом щодо впровадження успішних інноваційних рішень, які роблять життя мешканців комфортним і безпечним, а процеси управління містом — відкритими та прозорими», - відзначив Віталій Кличко.

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На учасників Kyiv Smart City Forum 2018 чекають: 50 найцікавіших іноземних та українських спікерів, 6 тематичних секцій та виступи формату Short Talks. Понад 1200 учасників, Smart Expo Zone, LOUNGE ZONE.

Захід розпочнеться о 9.00 за адресою: КВЦ «Парковий», Паркова дорога, 16a.

Для отримання акредитації представники ЗМІ мають заповнити електронну форму реєстрації: http://forum.kyivsmartcity.com/media .

Або за телефонами: 202-74-61, 202-74-26. Акредитація триває до 17.00 30 жовтня. Вхід на захід відбуватиметься винятково за посвідченням журналіста або листом-підтвердженням від організаторів.

Програма форуму: http://forum.kyivsmartcity.com/ .