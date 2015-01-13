КМТВК зареєструвала 64 кандидати на проміжних виборах депутатів Київради

Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 33 кандидати у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі № 57 (Шевченківський район) та 31 кандидата в окрузі №8 (Дарницький район) на проміжних виборах депутатів міської ради, що призначені на 25 січня 2015 року.

Згідно з інформацією, яку УНІАН надали в КМТВК, з 33-х кандидатів в окрузі №57 25 – самовисуванці. Також в окрузі балотуються кандидати від політичних партій:

«Об’єднання «Самопоміч» - Юрій Вахель (1970 р.н., заступник генерального директора в ТОВ "Нобл Ресортсіз Україна", позапартійний);

НРУ - Віктор Горбач (1962 р.н., голова КМО НРУ, член ПП Народний рух України);

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ВО «Свобода» - Святослав Кутняк (1992 р.н., юрист в ТОВ "ФарКос", член ВО Свобода);

УДАР - Юрій Миколаєнко (1980 р.н., заступник голови в Шевченківській районній у м. Києві державній адміністрації , член ПП УДАР);

«Спільна дія» - Олексій Тихонов ( 1978 р.н., директор ТОВ «Комунсервістепло", член ПП «Спільна дія»);

Радикальної партії - Богдан Тицький (1989 р.н., тимчасово не працює, позапартійний);

КПУ - Ігор Шаповал (1959 р.н., перший секретар Шевченківського РК КПУ, член КПУ);

«Громадянська позиція» - Ігор Шмигін (1962 р.н., президент ГО "Асоціація Айкідо Айкікіай України", позапартійний).

З 31 кандидата в окрузі №8 23 – самовисуванці.

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Також в окрузі балотуються кандидати від політичних партій :

«Громадянська позиція» - Кирило Бондарев (1984 р.н., тимчасово не працює, член ПП Громадянська позиція);

Народного Руху України - Ірина Гудим (1962 р. н., директор ПП "АРТА", член НРУ);

ВО «Свобода» - Олександр Мирний (1960 р. н., заступник директора ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Агро Віста" , член ВО Свобода);

«Спільна дія» - Тетяна Монтян (1972 р. н., адвокат, член ПП «Спільна дія»);

«Самопоміч» - Олеся Пинзеник (1977 р.н., тимчасово не працює, позапартійна);

КПУ - Ігор Пліцин (1990 р.н., секретар РК КПУ Шевченківського району м. Києва, член КПУ);

Радикальної партії - Віктор Смалій (1976 р.н., адвокат, позапартійний);

«Блоку Петра Порошенка» - Юрій Сулига (1971 р.н., голова правління БФ "Міський центр "Правозахисник", позапартійний).

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2014 р. КМТВК прийняла постанову про призначення на 25 січня 2015 року проміжних місцевих виборів в одномандатних виборчих округах № 57 та № 8.

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Постанова прийнята, враховуючи, що обрані в цих округах депутати Київради Юрій Левченко та Олександр Супруненко достроково припинили свої повноваження у зв’язку з реєстрацією їх народними депутатами України.

Початок виборчого процесу було оголошено з 4 грудня. Межі округів не змінюються, водночас КМТВК має сформувати нові дільничні виборчі комісії до 8 січня.

Довідка УНІАН. Згідно з календарним планом КМТВК, подання до тервиборчкому документів для реєстрації кандидатів у депутати тривало до 31 грудня включно.

Прийняти рішення про реєстрацію кандидата у депутати або про відмову в його реєстрації Комісія повинна не пізніше 1 січня включно.

Встановлення результатів виборів - до 30 січня включно.