У київському метро через зношені рейки обмежують швидкість руху потягів

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського.

«Через критичний дефіцит коштів на закріплення ґрунту і заміну рейок на деяких ділянках вже обмежено швидкість руху поїздів до 40 км/год, і пасажири це відчувають. Всіма силами ми намагаємося не допустити погіршення ситуації, проте без необхідних деталей простоюють 14 потягів, які могли б перевозити киян», - наводить прес-служба слова Брагінського.

На його думку, причиною сформованої ситуації є невідповідність нинішнього тарифу на проїзд у громадському транспорті його економічно обґрунтованому рівню.

Читайте такожКличко: Навіть директор метро не знає чітку кількість пасажирів та жетонів у продажу«Через багаторічну невідповідність тарифу економічно обґрунтованого рівню та хронічну недокомпенсацію за пільгові перевезення минулий рік ми закінчили із збитком понад півмільярда гривень. При таких показниках поки що дотримуватися відповідної безпеки перевезень для нас - надзавдання», - сказав Брагінський.

Він зазначив, що «Київметрополітен» має не найкращу ситуацію порівняно з «Київпастрансом», який через важкий економічний стан закрив низку маршрутів на наземному транспорті столиці, а також зменшив кількість автобусів, тролейбусів і трамваїв на 177 одиниць.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Київська міська державна адміністрація на своєму офіційному інтернет-порталі опублікувала текст проекту розпорядження «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху», згідно з яким разовий проїзд у метро пропонується підвищити до 4 грн.

Як заявляв Віктор Брагінський, після підвищення тарифу метрополітен планує збільшити дохід до 1,5 млрд грн на рік, що дасть змогу покрити борги підприємства, сплатити податки, провести необхідне технічне забезпечення і вчасно виплачувати заробітну плату.

Київська міська державна адміністрація має намір дозволити КП «Київметрополітен» укладати прямі договори з рекламодавцями на розміщення реклами в столичній підземці.

Довідка УНІАН. Київський метрополітен має три діючі лінії, сумарна експлуатаційна довжина яких становить близько 69 км. До послуг пасажирів 52 станції з трьома пересадковими вузлами. Парк пасажирських вагонів метрополітену налічує 824 одиниці.