Київводоканал компенсує збитки мешканцям Бортничів, які отруїлися питною водою (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рубан повідомив сьогодні на прес-конференції в МОЗ, інформуючи про ситуацію навколо масового захворювання мешканців мікрорайону на гостру кишкову інфекцію.

«Київводоканал погодився вчора, що дійсно в кранах була недоброякісна вода і дійсно послуга була недоброякісна, і що він буде покривати матеріальні збитки тим хворим, які потрапили до лікарні», - сказав Рубан.

Читайте такожУже більше 60 людей підхопили інфекцію через заражену воду в Бортничах (відео)За його словами, наразі тривають заходи щодо дезінфекції водогону та артезіанських свердловин у Бортничах. Сьогодні вчергове проведено дезінфекцію та взято проби. «Проба триває 72 години. Якщо через 48-72 години буде негативний результат, тобто добра вода за лабораторним контролем, то дану воду можна буде вживати. Сьогодні ми ще її не пропонуємо вживати, але сьогодні ввечері вона може бути безпечною для здоров’я людини», - прокоментував головний санлікар.

Як повідомляв УНІАН, вчора КМДА повідомила, що з 6 січня було госпіталізовано 49 осіб з захворюванням на гостру кишкову інфекцію, в тому числі 40 дітей та 9 дорослих з числа мешканців мікрорайону Бортничі.

На сьогодні, за інформацією начальника Управління з організації охорони материнства, дитинства та санаторного лікування Департаменту охорони здоров’я КМДА Олени Шевченко, на стаціонарному лікуванні у медустановах перебуває 37 дітей та 5 дорослих, які є мешканцями мікрорайону Бортничі. Загалом з моменту спалаху захворювання до медиків звернулось 78 осіб з симптомами кишкової інфекції.