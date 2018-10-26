Кличко: за чотири роки ми оновили майже половину київських шляхів

Мер Києва Віталій Кличко привітав працівників Комунальної корпорації «Київавтодор» з нагоди Дня автомобіліста і дорожника, а найкращим фахівцям вручив відзнаки та нагороди.

Урочистий захід відбувся в Національному театрі опери та балету.

«Вітаю весь ваш великий колектив з професійним святом – Днем автомобіліста і дорожника. Мені приємно, що серед вас є справді унікальні спеціалісти, які будували нашу столицю, і тепер передають свій досвід молодим працівникам», - сказав Кличко.

Комунальній корпорації «Київавтодор» понад 70 років. Сьогодні у "Київавтодорі" працює майже 3,5 тис. працівників. Понад 100 фахівців вже більше 35 років у дорожній галузі.

Мер подякував дорожникам за їхню працю і відданість професії. І відзначив, що завдяки ефективній роботі спеціалістів «Київавтодору» місту вдалося за два попередніх роки капітально відремонтували понад 500 км столичних доріг і ще 300 км автошляхів і проїздів оновлять до кінця цього року.

«Тобто, за ці роки ми оновили майже половину київських шляхів. Деякі дороги не бачили ремонту 40 років. А ми це зробили! Дякую вам за вашу працю, відданість професії, відданість нашій столиці! Зі святом!” – сказав Віталій Кличко.

Він вручив нагороди і відзнаки київського міського голови кращим спеціалістам. А також, вже за традицією, - путівки на відпочинок до Єгипту отримали 13 фахівців «Київавтодору».