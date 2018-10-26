У 2019 році у київських школах та дитсадках будуть підключені камери відеоспостереження – КМДА

Пріоритетним завданням у рамках розбудови Kyiv Smart City міський голова Віталій Кличко поставив забезпечення безпеки дітей столиці.

Київська міська державна адміністрація планує наступного підключити до міського дата-центру усі камери відеоспостереження, що монтовані у школах та дитячих садочках.

Про це сказав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський під час перевірки функціонування системи відеонагляду та «тривожних кнопок» у начальних закладах столиці, передає прес-служба столичної влади.

«Дітей чужих не буває, і безпека кожної дитини – надважливе завдання. У всіх школах і садочках встановлені камери відеоспостереження. Наразі у більшості школах запис із відеокамер зберігається на локальних серверах, у частині – вже передається на сервери міського дата-центру. Завдання міста – вивести стрім із усіх камер централізовано. Відповідні роботи вже йдуть і наступного року стрім із усіх шкіл буде виведено на сервери дата-центру. Також, окрім камер, у кожному навчальному закладі монтована «тривожна кнопка». Як ми побачили сьогодні, охоронні компанії витримують норматив і протягом 5–9 хвилин приїжджають на місце», – сказав Валентин Мондриївський.

Заступник голови КМДА наголосив, що пріоритетним завданням у рамках розбудови Kyiv Smart City міський голова Віталій Кличко поставив забезпечення безпеки дітей столиці.

У свою чергу, директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров повідомив, що станом на сьогодні встановлено 2006 камер відеоспостереження у 938 об’єктах: дитячих садочках та школах.

Нагадаємо, 18 жовтня під час пленарного засідання Київської міської ради Віталій Кличко надав міським службам доручення перевірити функціональність системи відеоспостереження в усіх столичних школах, садках та інших навчальних закладах.

Довідково.

Адміністратором системи відеоспостереження є комунальне підприємство «Інформатика».

Дані, отримані з засобів відеофіксації, зберігаються у системі протягом 30 календарних днів, а потім автоматично знищуються.

Система відеоспостереження є частиною комплексних цільових програм «Електронна столиця» і профілактики та протидії злочинності «Безпечна столиця».