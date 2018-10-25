Кличко: Ми робимо все, аби подвиг Праведників Бабиного Яру не був забутий

Мер зазначив, що міська влада намагається поліпшити життєві умови Праведників Бабиного Яру.

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся та поспілкувався з Праведниками Бабиного Яру й їхніми родинами на традиційному пам'ятному заході в КМДА. Кличко зазначив, що сьогодні у світі близько двох тисяч Праведників, майже триста з них мешкають в Україні. 52 - живуть у Києві, і столична влада докладає всіх зусиль, аби подвиг Праведників не був забутий.

Так, за словами мера, на території Національного історико - меморіального заповідника «Бабин Яр» облаштовані Алея Праведників та Алея Мучеників (Дорога Скорботи). Також в управління Заповідника було передано будинок по вулиці Мельникова, 44, де колись була контора єврейського кладовища.

«Нарешті запущений процес створення музею пам’яті про ті трагічні події та музею Праведників. Ми передали Заповіднику нежитлову будівлю - будинок садівника - по вул. Мельникова, 48б, у безоплатне користування для розміщення охорони та технічного персоналу адміністрації заповідника, - відзначив Кличко. - Зроблено багато, але треба зробити ще більше, щоб у Києві з’явився нарешті Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр». Ми працюємо над цим, запевняю вас. Це моя особиста амбіція як мера столиці», - сказав Віталій Кличко.

Мер також зазначив, що міська влада намагається поліпшити життєві умови Праведників Бабиного Яру. Так у столиці щорічно надають матеріальну допомогу за програмою «Турбота». Праведникам виплатили по 700 гривень одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги з нагоди відзначення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, по 500 гривень з нагоди відзначення Дня Незалежності України а також по 2 500 гривень до Дня пам’яті жертв Бабиного Яру.

«Також, завдяки Всеукраїнському Благодійному Фонду «Заради тебе», у ваших оселях здійснюють ремонтні роботи, компенсують кошти, витрачені вами на ліки, на придбання слухових апаратів, - зазначив Кличко. - Ми низько вклоняємось вам. З глибокою вдячністю за ваш героїчний вчинок, за самопожертву, за ваш громадянський подвиг», - звернувся до Праведників мер Києва.