Київ скористається скандинавським досвідом у розвитку велоінфраструктури – КМДА
Гості поділилися своїм баченням комфортного міського простору, що значною мірою збігається із тим, яке мають столичні профільні посадовці.
«Зараз наша мета – проаналізувати міський простір та реально оцінити можливості для розбудови велоінфраструктури. Разом із тим, українська столиця лише кілька останніх років справді активно займається цим питанням, а відкриття влітку системи громадського прокату велосипедів bikesharing – лише один із перших кроків. Для того, щоб пересування містом на велосипеді було справді безпроблемним, маємо багато чому повчитися і чимало змінити – як в організації простору, так і у підходах до планування», – розповів, вітаючи гостей, Дмитро Давтян.
На його думку, у Києві не менш важливо підвищити культуру – як водіїв, так і пішоходів: щоб кожен не лише рухався правильно, не перешкоджаючи руху іншого, але й поважав його».
Як свідчить доповідь представників Данії, у Копенгагені 40% транспорту – велосипеди, у найближчі п’ять років цей показник сягне 50%. Що стосується української столиці, то згідно зі Стратегією розвитку Києва до 2025 року, 5% усіх поїздок мають здійснюватися велосипедним транспортом. Створення цілісної велосипедної інфраструктури дозволить місту зменшити затори на дорогах, знизити рівень шкідливих викидів у атмосферне повітря, покращити здоров’я мешканців Києва та зменшити рівень травмування у ДТП.