Київ скористається скандинавським досвідом у розвитку велоінфраструктури – КМДА

Запозичити досвід Данії та Швеції у формуванні велопростору у великому місті – таку мету мала зустріч заступника голови КМДА Дмитра Давтяна із представниками країн, яка відбулася у рамках Міжнародного семінару зі стратегічного планування та оцінки ефективності управління дорожнім сектором PIARC.

Гості поділилися своїм баченням комфортного міського простору, що значною мірою збігається із тим, яке мають столичні профільні посадовці.

«Зараз наша мета – проаналізувати міський простір та реально оцінити можливості для розбудови велоінфраструктури. Разом із тим, українська столиця лише кілька останніх років справді активно займається цим питанням, а відкриття влітку системи громадського прокату велосипедів bikesharing – лише один із перших кроків. Для того, щоб пересування містом на велосипеді було справді безпроблемним, маємо багато чому повчитися і чимало змінити – як в організації простору, так і у підходах до планування», – розповів, вітаючи гостей, Дмитро Давтян.

На його думку, у Києві не менш важливо підвищити культуру – як водіїв, так і пішоходів: щоб кожен не лише рухався правильно, не перешкоджаючи руху іншого, але й поважав його».

Як свідчить доповідь представників Данії, у Копенгагені 40% транспорту – велосипеди, у найближчі п’ять років цей показник сягне 50%. Що стосується української столиці, то згідно зі Стратегією розвитку Києва до 2025 року, 5% усіх поїздок мають здійснюватися велосипедним транспортом. Створення цілісної велосипедної інфраструктури дозволить місту зменшити затори на дорогах, знизити рівень шкідливих викидів у атмосферне повітря, покращити здоров’я мешканців Києва та зменшити рівень травмування у ДТП.