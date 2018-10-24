Давтян про ремонт Шулявського мосту: наше основне завдання – гарантувати безпеку киянам

Активні роботи з ремонту Шулявського шляхопроводу почнуться за кілька тижнів, і до кінця грудня міст має бути повністю розібраний.

Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Дмитро Давтян в інтерв'ю руху «Чесно».

«Об'їзні шляхи зроблені, є схема руху. Коли розберуть шляхопровід, буде встановлено світлофор на проспекті Перемоги. Основне поліпшення – те, до чого ми прагнемо, – це безпека для людей. Якщо, не дай Боже, щось трапиться з мостом, то це призведе до вкрай негативних наслідків», – вважає заступник мера.

За його словами, наразі є проблема зі знесенням частини корпусів заводу «Більшовик», які заважають будівництву одного з «листків» шляхопроводу. Це питання керівництво міста має врегулювати з Фондом держмайна.

«Проблема полягає в тому, що цей об'єкт не підлягає приватизації. У підприємства є величезна заборгованість з податку на землю. Ця цифра сягає вже понад 150 мільйонів гривень. Зарахувати суму заборгованості в обмін на цех неможливо, адже борг не перед містом, а перед ДФС (Державною фіскальною службою, – ред.), яка збирає податок. Тому ми сьогодні ведемо переговори з Фондом держмайна про те, щоб вони списали та зруйнували цей цех, а місто пішло б назустріч і зробило їм як компенсацію пільгову ставку на оренду землі на період, скажімо, 4-5 років», – пояснив чиновник.

За його словами, попри відсутність кінцевого рішення, роботи з ремонту Шулявського шляхопроводу розпочнуться найближчим часом.

«Ми починаємо ремонт без рішення щодо четвертого «листка» і з'їзду. Але у нас немає альтернативи, бо ми не можемо більше чекати. У крайньому разі, якщо не вдасться прибрати цех заводу, то ми залишимо з'їзд, який був, – просто зробимо реконструкцію», – зауважив Дмитро Давтян.