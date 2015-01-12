Кличко проінспектував, як живуть собаки та коти у притулках на Київщині (фото, відео)
21:01, 12 січня 2015Київ
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Мер відвідав два притулки - у Бородянці та в Гостомелі.
Мер Києва Віталій Кличко відвідав сьогодні, 12 січня, два притулки для тварин, що знаходяться на Київщині. Мер завітав до КП «Притулок для тварин» у Бородянці та до притулку Київського товариства захисту тварин у Гостомелі.
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Кличко сьогодні перевіряв, як живуть тварини в комунальному притулку
Як раніше повідомляв УНІАН, Київська міська державна адміністрація пропонує Київраді реорганізувати три комунальних підприємства, що займаються тваринами, - "Центр ідентифікації тварин", "Притулок для тварин", "Київська міська вет-клініка для тварин".
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