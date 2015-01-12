У Києві почав курсувати бібліотечний трамвай для дітей

Про це повідомляє Новое Время.

Як говориться в блозі проекту, протягом двогодинної поїздки, з 14:00 до 16:00, бібліотекарі головної дитячої бібліотеки будуть проводити в трамваї для дітей майстер-класи, вікторини, конкурси та організовувати читання книг і віршів.

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У певні дні у трамваї буде працювати психолог бібліотеки.

Трамвай вирушає з зупинки Контрактова площа на Подолі і буде курсувати з 6 по 18 січня - до кінця зимових шкільних канікул. Розглядається також продовження акції.