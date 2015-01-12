Уже більше 60 чоловік підхопили інфекцію через заражену воду в Бортничах (відео)

Про це повідомив заступник голови КМДА з питань медицини та соціальної політики Михайло Радуцький, інформує прес-служба КМДА.

«Медичні заклади Києва були готові прийняти до себе таку кількість пацієнтів – всього з 6 січня було госпіталізовано 49 осіб, в тому числі 40 дітей та 9 дорослих. Всі госпіталізовані були забезпечені необхідними медикаментами та лікуванням», – зазначив він.

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Нагадаємо, що за офіційними даними Головного управління санітарно-епідеміологічної служби у м. Києві, вода з водогону мікрорайону Бортничі була заражена збудником кишкової інфекції. На сьогодні виконано профілактичну промивку та додаткове хлорування артезіанських свердловин і водопровідних мереж. На період проведення профілактичних заходів мешканцям рекомендовано не користуватися водою для питних потреб, приготування їжі, миття посуду та купання.

Крім того, з метою попередження виникнення групового спалаху інфекції, було ухвалено рішення про тимчасове припинення роботи 2-х дитячих дошкільних установ №790 та №792, які розміщені в мікрорайоні Бортничі.