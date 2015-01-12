У КМДА назвали причину зараження водопровідної води у Бортничах

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА за підсумками засідання постійної Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

«За офіційними даними Головного управління санітарно-епідеміологічної служби у м. Києві, вода з водогону мікрорайону Бортничі була заражена збудником кишкової інфекції. Як свідчать висновки лабораторного дослідження, причиною зараження води стало забруднення артезіанських свердловин №№ 50 та 18», - йдеться повідомленні.

Оперативне реагування на випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію серед жителів мікрорайону Бортничі та розпочаті профілактичні заходи дозволили локалізувати інфекцію та унеможливити її поширення. Найближчі кілька діб триватиме повна дезінфекція на водопровідних об’єктах житлового масиву Бортничі зусиллями ПАТ «Київводоканал».

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У КМДА ще раз наголосили, що система водопостачання Верхніх Бортничів є локальною і не пов’язана із системою централізованого водопостачання столиці. До неї включено три свердловини та 4 км розподільчих водопровідних мереж. «Система забезпечує постачання води для більш як 8 тис. споживачів, які наразилися б на небезпеку інфікування в разі відсутності негайних профілактичних заходів», - зазначають в мерії.

На сьогодні виконано профілактичну промивку та додаткове хлорування артезіанських свердловин і водопровідних мереж. На період проведення профілактичних заходів рекомендовано не користуватися водою для питних потреб, приготування їжі, миття посуду та купання. Допоки триватиме обробка води, організовано постійний підвіз та роздача питної води за допомогою автоцистерн ПАТ «АК «Київводоканал» за адресами: вул. Леніна, 29, 45 та 65.

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За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, найближчі дні буде здійснено ретельний лабораторний контроль води, що постачається жителям Бортничів, а також перерахунок за послугу водопостачання. Крім того, він наголосив, що проводиться перевірка технічного стану водогону та визначаються фактори, які спричинили потрапляння забрудненої води до системи водопостачання Бортничів.