У Києві зменшують кількість автобусів, тролейбусів і трамваїв на маршрутах

Комунальне підприємство «Київпастранс» через відсутність фінансування зменшило кількість транспорту на маршрутах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«У зв’язку з відсутністю необхідного фінансування для утримання рухомого складу, закупівлі запчастин, паливно-мастильних матеріалів, КП «Київпастранс» змушене з 12 січня 2015 року тимчасово зменшити кількість рухомого складу на автобусних, тролейбусних, трамвайних маршрутах», - йдеться в повідомленні.

Як заявили в КМДА, основними причинами скрутного фінансового стану «Київпастрансу» є низький тариф на проїзд та виділення в не повному обсязі компенсації проїзду пільгових категорій громадян у наземному транспорті.

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Так, тимчасово зменшено на 120 одиниць транспорту на автобусних маршрутах, на 40 одиниць – на тролейбусних маршрутах та на 17 одиниць рухомого складу на трамвайних маршрутах міста, поінформували в КМДА.

Крім того, з 12 січня тимчасово призупинено роботу певних маршрутів пасажирського транспорту з низьким пасажиропотоком, які мають альтернативу в перевезеннях.

Зокрема, тимчасово призупинено: автобусний маршрут №2; автобусний маршрут №5; автобусний маршрут №43к; автобусний маршрут №79; трамвайний маршрут №25; трамвайний маршрут №32; тролейбусний маршрут №2.