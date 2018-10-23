У Києві всіх дітей із важкими втратами слуху забезпечили імплантами

За період із 2016 року до I кварталу 2018 року (включно) киянам різних пільгових категорій було підібрано та видано 879 слухових апаратів.

У столиці на 100% забезпечено потребу у кохлеарних імплантах дітей із важкими втратами слуху.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час перевірки ходу ремонтних робіт приміщення Міського медичного центру проблем слуху та мовлення «СУВАГ», передає прес-служба КМДА.

Він нагадав, що кохлеарний імплант – мініатюрний прилад, оздоблений тонкою електронікою та призначений для поліпшення звукосприйняття. Застосовується для дорослих та дітей, які страждають порушеннями слуху різної важкості. Призначається у тих випадках, коли носіння слухових апаратів не здатне вирішити проблему.

«Закриття черги на проведення кохлеарної імплантації – безпрецедентний випадок. У 2017 році за кошти міського бюджету закуплено та видано 9 кохлеарних імплантів. Цього року за міські кошти у рамках міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2017-2019 роки закуплено 26 кохлеарних імплантів на загальну суму 18,3 млн грн та в ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України» проведено кохлеарну імплантацію 10 хворим із надважкою втратою слуху. Таким чином, ми забезпечуємо 100% потреби пацієнтів із важкими втратами слуху», –зазначив Микола Поворозник.

Також, за його словами, за період із 2016 року до I кварталу 2018 року (включно) киянам різних пільгових категорій було підібрано та видано 879 слухових апаратів (наразі проходить процедура закупівлі ще 640), які придбано за кошти міського бюджету в рамках міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2017–2019 роки. У 2017 році за міські кошти проведено заміну мовного процесора хворим, а у 2018 році закуплено ще 15 мовних процесорів. Окрім цього, зараз додатково проводиться процедура закупівлі 14 мовних процесорів, що дозволить забезпечити близько 76% від загальної потреби.

«Для зменшення показників інвалідизації у 2017 році в рамках впровадження програми раннього скринінгу новонароджених на предмет виявлення вад слуху за міські кошти придбано та передано Центру аудіометр «SENTIERO» й обладнання для обробки статистичних даних на загальну суму 1 365,0 тис. грн. Окрім того, 8 таких аудіометрів передано до столичних пологових будинків для проведення скринінгу слуху новонароджених. Упровадження цієї програми, проведення скринінгу всіх новонароджених у пологодопоміжних закладах, та подальше, за потребою, поглиблене обстеження слуху в Центрі дозволить забезпечити своєчасне, раннє виявлення порушення слуху у дитини, розробити індивідуальну програму реабілітації, провести раннє втручання – слухопротезування або кохлеарну імплантацію, що підвищить ефективність реабілітації дитини», – розповів Микола Поворозник.

Він зауважив, що для створення комфортних умов для проведення обстежень та проходження реабілітації пацієнтів із вадами слуху Центру у його приміщенні цього року проводять капітальний ремонт.

«Наразі вже виконано фасадні роботи, внутрішні сантехнічні роботи, частину ремонтних робіт на другому поверсі, сходовій клітині та у підвалі. Повністю завершити ремонтні роботи заплановано до кінця року. Окрім ремонтних робіт, у 2019 році заплановано придбання діагностичного обладнання: імпедансний аудіометр, портативний тимпанометр, імпедансометр клінічний, прилад для вестибулярних досліджень та інвентаря для облаштування відремонтованих приміщень», – підкреслив Микола Поворозник.

Довідково.

Міський медичний центр проблем слуху та мовлення «СУВАГ» – єдиний в Україні, було створено у 2004 році.

Головною метою роботи Центру є забезпечення дітей та дорослих із порушеннями слуху та мовлення високо кваліфікованою консультативно-діагностичною та корекційно-педагогічною допомогою.

У структурі Центру три відділення: відділення діагностики дітей, відділення навчання та соціальної реабілітації дітей із вадами слуху та мовлення, відділення діагностики та соціальної реабілітації дорослих із вадами слуху та мовлення.